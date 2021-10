Nuovo amore per Andrea Delogu.

La conduttrice di origini sarde, ormai messo nell’album dei ricordi il matrimonio con l’attore Francesco Montanari, sarebbe legata al modello Luigi Bruno.

Lo scrive Diva e Donna, che li ha paparazzati mentre si scambiavano un tenero bacio. I due non hanno ancora ufficializzato nulla e anche gli indizi social sono ben pochi. Si seguono su Instagram, ogni tanto si scambiano qualche like e qualche commento, ma nulla più. Eppure quel bacio sembra poco equivocabile.

Delogu, 39 anni, per cinque è stata sposata con l’attore di “Romanzo criminale”. Pochi mesi fa la rottura per ragioni che non sono state diffuse. Successivamente si è parlato di un flirt con il ballerino Stefano De Martino, ampiamente smentito da entrambi.

