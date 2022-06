Francesca Pascale e Paola Turci spose. La cantante romana e la ex di Silvio Berlusconi convolano a nozze sabato 2 luglio al castello di Velona, nella campagna toscana a Montalcino.

Una notizia che le due volevano restasse riservata, ma che alla fine è saltata comunque fuori.

Le due sono uscite allo scoperto, loro malgrado, quando “Oggi” nel 2020 le ha paparazzate in atteggiamenti intimi.

Una storia mai smentita ma neanche mai confermata apertamente: “Non ho intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri, non rinuncio ad avere le relazioni che voglio con chi voglio. Sono lesbica e anche etero, se mi piace una donna, sto con una donna”, ha detto un anno fa Paola Turci.

D’altronde le due non si sono mai tirate indietro quando bisognava impegnarsi attivamente per i diritti gay e le famiglie omosessuali, anche la stessa Pascale quando stava assieme a Silvio Berlusconi non si faceva scrupoli ad andare contro le convinzioni di buona parte del partito del suo ex compagno.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata