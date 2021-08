La giornalista Francesca Barra e l’attore Claudio Santamaria aspettano un bebè.

"Visto che la notizia è uscita e non posso più proteggerla – annuncia lei su Instagram – ma del resto è una gioia evidente, vi comunichiamo anche qui (perché questa pagina è serena e merita la mia fiducia e dovevo dirvelo io) che sì, questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti, ma la somma dei nostri giorni felici. Io e Claudio siamo in felice attesa. Ora sì che c'è la pancina".

I due sono sposati dal 2017 e due anni fa hanno vissuto il dramma dell’aborto, un momento molto difficile: "Ci sarà bisogno di molto tempo e di un rispettoso silenzio - le parole di lei, all’epoca - Non per cancellare, ma per lasciare che questo pezzo di vita reciso e questo dolore, trovi il giusto posto nel nostro cuore e si posi, e riposi, senza l'ossessione dei milioni di perché che per ora ci inseguono pur sapendo che non otterranno mai la risposta che il nostro cuore meriterebbe".

La giornalista di Policoro (42 anni) ha già tre bimbi, Emma, Renato e Greta; l’attore romano (47) è papà di Emma.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata