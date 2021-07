Emma Bunton fresca sposa.

L’ex Spice Girl, la biondina oggi 45enne che interpretava il ruolo di Baby Spice nella famosa band inglese tutta al femminile, ha detto sì allo storico compagno, il cantante Jade Jones.

I due stanno insieme da ventun anni e hanno due figli (Tate, dieci anni, e Beau, tredici) ma finora non sembravano intenzionati a salire sull’altare. Anzi, avevano più volte detto che un matrimonio non avrebbe aggiunto nulla al loro amore.

E invece hanno cambiato idea, convolando a nozze a quanto si apprende con una cerimonia molto intima. Su Instagram la foto in cui, Emma, vestita di bianco, con bouquet e fiori sul capo, abbraccia suo marito: “Il signora e la signora Jones”, la semplice didascalia.

Centinaia i commenti di congratulazioni: non mancano quelli di tre delle sue ex “colleghe” Victoria Beckham, Mel B e Mel C.

