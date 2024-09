Lieto evento per Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale del Paris Saint Germain, che festeggia la nascita del suo primo figlio: sua moglie Alessia Elefante ha infatti dato alla luce il piccolo Leo.

A dare la bella notizia è stato il Psg, con un post sui social: «La famiglia Donnarumma si allarga. La società fa le congratulazioni a Gigio e a sua moglie, che hanno dato alla luce il piccolo Leo. Sia la madre che il bambino stanno bene».

Per restare accanto alla consorte Gigio non è allenato con la squadra e potrebbe saltare anche il prossimo incontro contro il Brest. Al suo posto dovrebbe scendere in campo il russo Matvej Safonov.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata