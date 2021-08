Non solo medaglie. Alle Olimpiadi nascono anche amori, e quella formata da Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo sembra essere destinata a diventare la coppia dell’estate.

Nuotatore lui, quasi 27 anni, schermitrice lei, che di anni ne ha 30. Entrambi sono andati a medaglia a Tokyo: Fiamingo ha vinto il bronzo nella spada a squadre femminile, aveva già conquistato l’argento nell’individuale a Rio 2016; Paltrinieri, nonostante la mononucleosi che lo ha debilitato a un mese dai Giochi, è tornato dal Giappone con un argento negli 800 stile libero e un bronzo nei 10 chilometri in acque libere, aveva conquistato un oro nei 1.500 a Rio 2016.

E’ stata a Fiamingo a pubblicare su Instagram un tenero scatto li ritrae abbracciati su una barca, svelando quella che sembra essere ben più di una tenera amicizia.

I primi a congratularsi sono proprio tanti colleghi azzurri che hanno condiviso con loro l'esperienza olimpica. Da Marco Tamberi a Elia Viviani, da Fabio Fognini a Silvia Salis.

Una pioggia di like, cuoricini e saluti affettuosi, aggiunti via via da Tania Cagnotto, Gabriele Detti, Gigi Samele e tanti altri.

Per la Fiamingo è la seconda conquista nel nuoto: ha avuto una lunga relazione con Luca Dotto, che si è conclusa due anni fa.

"Sono fidanzata con la scherma" aveva detto prima dell'avventura olimpica, ma è tornata da Tokyo con un fidanzato in più.

