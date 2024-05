Utenti social scatenati dopo la pubblicazione di un video con Fedez sorpreso mano nella mano con la modella Garance Authié nel paddock del Gran Premio di Formula1 a Montecarlo.

Il rapper, dopo la rottura con Chiara Ferragni, sembra aver trovato di nuovo la felicità al fianco della giovane francese, che ha ben 14 anni meno di lui.

Il video è stato pubblicato su Instagram dal portale Very Inutil People. E anche sul profilo pubblico di Fedez si vede lei quasi girata di spalle a bordo di uno yacht.

«Una frequentazione che procede da qualche mese, il primo avvistamento a marzo a Courchevel, poi Parigi, Miami, Coachella e adesso Montecarlo», si legge sul profilo a corredo del filmato.

Garance Authié, bionda dagli occhi azzurri classe 2004, lavora come modella da quando aveva solo nove anni. È stata protagonista a Cannes 2024 in alcune sfilate in contemporanea all'evento dedicato ai film. Grande appassionata di danza ed equitazione, è iscritta alla IE Business School di Madrid, Università con specializzazione in management e finanza.

(Unioneonline/v.l.)

