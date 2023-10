Non è ancora stato dimesso dall’ospedale che già il suo nome rimbalza su social, tv e giornali. Dopo il ricovero di giovedì per due ulcere intestinali, il caso Fedez in Rai torna prepotentemente sotto i riflettori. Per l’azienda l’artista non potrà partecipare a “Belve”, la trasmissione di Francesca Fagnani alla quale era stato invitato. E anche se probabilmente la puntata sarebbe stata da posticipare visti i problemi di salute, il problema ora non si pone più: è stato tutto bloccato. Cosa che ha non poco infastidito la conduttrice che esplicitamente ha dichiarato di non condividere la linea e di sperare che ci si ripensi.

Come si apprende da fonti di viale Mazzini, la Rai augura una pronta guarigione al cantante ma, quanto alla sua partecipazione al programma, non l’ha ritenuta opportuna. Del resto su Instagram la giornalista aveva preso le distanze da questa imposizione, confermandola senza diplomazie: «L'unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve: è vero che la dirigenza Rai non l'ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione nè Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così».

A impedire le registrazioni con il rapper e marito di Chiara Ferragni sarebbe stata la scelta di retribuire l’ospitata, decisione poi rivista e bocciata. Ma alle spalle della vicenda ci sarebbero dei precedenti, come la polemica tra Rai e artista nel 2021, in occasione del Concertone del Primo Maggio. Su Instagram Fedez ha denunciato come il suo intervento fosse stato stato sottoposto ad approvazione, fatti poi smentiti da Rai e Rai3. All'ultimo Sanremo poi il suo freestyle politicamente scorretto ha costretto la Rai a dissociarsi dall’attacco “musicale” al governo, in particolare contro la ministra Roccella sull'aborto e contro il viceministro Bignami, di cui il rapper ha strappato la foto con l'uniforme nazista - senza dimenticare il bacio fluido con Rosa Chemical nella puntata finale. L’artista, per ora, dal letto dell’ospedale non ha ancora commentato la vicenda.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata