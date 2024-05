Fabrizio Corona presto papà bis: la fidanzata Sara Barbieri è incinta. «Abbiamo scoperto tre settimane fa la bella notizia», ha raccontato l’ex re dei paparazzi al settimanale Chi: «È da un anno che io e Sara pensiamo a un figlio, divento papà a 50 anni e sono felicissimo».

Corona ha già un figlio, Carlos Maria, 21 anni, avuto dall’ex moglie Nina Moric: «Anche lui è molto contento. L'arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro».

La differenza di età, lui 50 e lei 24, non li spaventa: «Siamo legati da tre anni e dopo tre giorni che ci conoscevamo siamo andati a vivere insieme. Lei fa la modella, gira il mondo, quando posso la raggiungo, viaggiamo molto», aggiunge. «Matrimonio? A settembre festeggiamo il terzo anno di fidanzamento, non è una priorità, ma poi ci penseremo. In questo momento dobbiamo prepararci all'arrivo di un figlio, dobbiamo pianificare la nostra vita da genitori. Io sogno che sia una bambina».

Dopo il matrimonio naufragato con Nina Moric, Corona ha avuto una lunga storia con Belen Rodriguez, poi con Silvia Provvedi. Quattro anni fa sembrava a un passo dal matrimonio con Lia Del Grosso, con le pubblicazioni affisse nel Comune di Milano. Ma le nozze non ci sono mai state.

