Eva Grimaldi e la moglie Imma Battaglia stanno valutando l’ipotesi di diventare mamme affidatarie.

Lo ha annunciato l’attrice a Pomeriggio Cinque: “Io e Imma – ha detto – ci siamo guardate negli occhi e ci siamo dette perché non diventiamo mamme affidatarie? Non si può dire genitori perché la legge non c'è ancora, però mamme affidatarie sì, per dare l'amore, l'istruzione a una bambina italiana che ne ha bisogno, e ce ne sono tantissime”.

L’affido, a differenza dell'adozione, non sostituisce i genitori biologici e ha una durata temporanea: riguarda bambini e ragazzi fino ai diciotto anni che si trovano in situazioni di instabilità familiare.

“È un percorso così difficile e sottile, bisogna stare attenti”, ha aggiunto. Ma Grimaldi e Battaglia, legate da 11 anni e sposate da tre, intendono andare avanti.

