Rita Rusic ha presentato ai suoi follower la sua nuova fiamma.

La produttrice cinematografica, 61 anni, che sta trascorrendo le sue vacanze tra la Sicilia e le gite in barca, ha infatti pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae in costume, mano nella mano con un misterioso ragazzo di cui non è stata svelata l’identità.

Alcuni utenti hanno commentato la foto postata dall’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori in modo polemico.

"È tuo figlio?”, ha domandato qualcuno.

"Lui è Mario? Il figlio di Cecchi Gori?", si legge in un altro commento, a cui Rusic ha risposto in modo secco: "No, non credo sia lui".

Moltissime però anche le parole di apprezzamento da parte di personaggi noti al grande pubblico, come Clizia Incorvaia (che li definisce “bellissimi”), Riccardo Signoretti, Fernanda Lessa e Licia Nunes.

(Unioneonline/F)

