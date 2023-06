La vita è bella come te. «La vida es hermosa como tu».

Romantico post di Eros Ramazzotti dedicato alla nuova fidanzata, Dalila Gelsomino, 34 anni.

Il cantante romano, 59 anni, diventato da poco nonno del piccolo Cesare, figlio di Aurora, da mesi è legato alla giovane milanese.

Diplomata al Beccaria e laureata in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo all’Università Cattolica, Gelsomino dal 2016 vive a Playa del Carmen, in Messico, e lavora nel settore immobiliare.

Ed Eros spesso la raggiunge. In Messico, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera, «sono più legati alla natura, hanno un rispetto per il prossimo diverso dal nostro, e tutto è più vero e positivo. Andrò a giugno e poi a settembre».

Proprio in questi giorni si stanno godendo una vacanza in Sudamerica.

