Un dramma difficile da metabolizzare. Elena Morali ha perso la sua cagnolina di 13 anni, morta improvvisamente mentre lei era in vacanza a Zante con il compagno Luigi Mario Favoloso.

Quando è partita l’animale non presentava particolari problemi di salute, ma non appena è arrivata in Grecia le è giunta la notizia dell’improvvisa malattia. Così la showgirl si è precipitata a casa, h preso un aereo che ha fatto ritardo.

"Non riesco davvero a sopportare il dolore di averti persa così da un giorno all’altro, senza poter far nulla se non correre a prendere un volo di me*** che ha fatto ritardo”, ha scritto su Instagram.

"Sono senza parole, non riesco a immaginare una vita senza di te dopo 13 anni”, il commento a caldo.

Poi, probabilmente dettate dal grande dolore, le pesanti accuse alla veterinaria: “Purtroppo mi dispiace essere arrivata in ritardo a causa del volo e non aver potuto lottare contro una stupida veterinaria che ti ha rimandato a casa nelle condizioni in cui stavi, dicendo che bisognava aspettare che la cura facesse effetto”.

