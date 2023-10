Il regista Fausto Brizzi, 54 anni, e l’ex martellista e vicepresidente del Coni Silvia Salis, 37, sono diventati genitori.

Il piccolo si chiama Eugenio, come il nonno materno, e porterà il cognome della mamma. «È importante dare un segnale, e con un neonato maschio – hanno spiegato pochi giorni prima del parto –. Abbiamo sentito che era il momento di farlo perché viviamo in un Paese dove ogni giorno le cronache ci raccontano di uomini che continuano a credere le donne e i figli una loro 'proprietà' disponendone a loro piacimento. La pena è necessaria in questi casi, ma è di un cambiamento culturale che abbiamo bisogno. Un maschio, che capisce fin da bambino che nella sua famiglia vige la parità assoluta, non diventerà uno degli uomini di cui sopra».

Brizzi e Salis si sono sposati in Campidoglio tre anni fa e l’anno successivo alle Maldive. Lei diventa mamma per la prima volta, Brizzi invece è già papà di Penelope Nina, 7 anni, avuta dall'ex moglie Claudia Zanella da cui si è separato nel 2018 dopo essere stato coinvolto (e poi assolto) in uno scandalo per molestie.

Salis è genovese ma di origini sarde: «Ho un forte legame con l’Isola – aveva detto in un’intervista a L’Unione Sarda –. Mio padre è cresciuto in una famiglia dove la nonna parlava in sardo. I miei nonni erano di Sassari e la mia bisnonna ha una storia pazzesca. A quanto pare era la figlia illegittima di una sarda e di un ufficiale piemontese, bello e altissimo. E in famiglia siamo tutti alti».

