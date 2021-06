Usain Bolt di nuovo papà, e di due bei gemellini.

Il leggendario velocista e campione olimpico lo annuncia, accanto alla sua compagna Kasi Bennett, su Instagram.

I piccoli si chiamano Thunder e Saint Leo e hanno già una sorellina di appena un anno, Olympia Lightning Bolt.

"Buona festa del papà per il mio amore per tutta la vita! Usain Bolt sei la roccia di questa famiglia e il più grande dei padri per i tuoi figli", le parole di Kasi Bennett. I papà negli Stati Uniti si festeggiano infatti la terza domenica del mese di giugno.

Bolt, 34 anni, dopo otto medaglie d'oro alle Olimpiadi del 2008, 2012 e 2016 si è ritirato nel 2017. Detiene ancora il record mondiale nei 100 e 200 m, ed è l'unico atleta ad aver vinto l'oro su queste due distanze durante tre Olimpiadi consecutive. Ha vinto 23 medaglie d'oro nei maggiori campionati e tentato una carriera che non è decollata nel calcio professionistico, in particolare in Australia.

