Diletta Leotta balza in testa ai trending topic su Twitter. Ha a che fare con il compleanno (ha festeggiato i 30 anni), ma la conduttrice Dazn non ha scalato la classifica per gli auguri.

Durante il mega party in Sicilia (hanno partecipato anche Elodie e la schermitrice Rossella Fiamingo, ma non è stato avvistato Can Yaman) si vedono – condivise nelle stories Instagram della stessa Leotta e degli invitati – delle giovani donne “trasformate” in lampadario. Delle belle statuine con un paralume sulla testa per dare luce alla serata a bordo piscina.

La cosa ha ovviamente scatenato una bufera.

Numerosissimi i commenti di riprovazione. "Le donne lampadario a un compleanno di una donna nel 2021 per me sono degradanti". "Le ragazze usate in stile soprammobile sono un qualcosa di riprovevole". "Per il suo compleanno, colei che ribadisce che la bellezza ‘capita’, ingaggia delle donne per vestirsi da lampadario", sono solo alcuni.

Qualcuno prova a giustificarla, ma non del tutto: "Magari non è una sua scelta, forse è l'agenzia che si occupa di questi eventi a partorire boiate del genere. In ogni caso, se sei un personaggio pubblico, non puoi accettare che vengano usate donne lampadario alla tua festa".

C’è chi ironizza: "Ciao, che lavoro fai? La donna lampadario ai compleanni delle vip che fanno discorsi edificanti a Sanremo".

E c’è chi preferirebbe non parlarne ma non può fare a meno di inserirsi nel trending topic del momento: "#DilettaLeotta nel bene e nel male in tendenza con quello che sta succedendo a migliaia di donne in Medioriente".

