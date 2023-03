L’ultima foto che li ritraeva insieme era stata postata su Instagram a febbraio.

E dopo un lungo periodo di silenzio social, inframmezzato dal tanto discusso “terremoto-Sanremo”, il rapper Fedez e la moglie Chiara Ferragni tornano dai loro follower con una nuova foto di famiglia che scaccia via tutte le voci che li volevano vicini a una separazione. Nello scatto anche i loro bambini: Leone e Vittoria. La famiglia in queste ore starebbe trascorrendo il weekend in Piemonte, alla ricerca di una serenità che – stando ai gossip – ultimamente era stata smarrita.

I fan possono tirare così un sospiro di sollievo anche se, come è stato ammesso dalla stessa Chiara, i Ferragnez non starebbero attraversando un momento felice. I primi malumori sono nati sul palco dell’Ariston, con il bacio – in mondovisione – di Fedez con il cantate Rosa Chemical che ha acceso l’indignazione di una grossa fetta di telespettatori. A scuotere una situazione già in bilico anche i contestati interventi del cantante negli eventi collaterali alla kermesse sanremese, con i quali avrebbe “rubato la scena” alla moglie, al suo debutto come co-conduttrice al fianco di Amadeus e Gianni Morandi.

Calato il ripario dell’Ariston, sui social dei Ferragnez è calato un silenzio tombale. Nessun tag, nessuna foto insieme, nessun repost. Ma oggi sembra che i due abbiano deciso di mettere una pietra sopra la crisi per andare avanti. E pare che il “popolo del web” abbia apprezzato. «La foto di cui tutti avevamo bisogno», commenta un utente sotto lo scatto di famiglia. E un altro ancora scrive: «Il quadro della felicità, bello vedervi insieme»

