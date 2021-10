"Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte". Così Ambra Angiolini aveva commentato la separazione con Massimiliano Allegri.

E la ragazza di “Non è la Rai” deve davvero ripartire. Proprio da zero, a cominciare dalla casa in cui vivere con la figlia Jolanda. Ambra infatti per amore di Max si era trasferita da Brescia a Milano, ma l’allenatore della Juventus le ha dato la possibilità di restare nella casa solo pagando l’affitto. Lei ha deciso di andarsene nel più breve tempo possibile, e ora cerca una nuova sistemazione per ricominciare.

E’ stato il settimanale Chi a svelare il dettaglio, aggiungendo altre novità su come l’attrice abbia scoperto il tradimento di Allegri.

Ambra avrebbe trovato nell’auto di Max le prove di un tradimento avvenuto “a più riprese” a Torino, proprio mentre lei e sua figlia stavano traslocando da Brescia a Milano. “Furiosa e col cuore a pezzi” ha deciso di troncare la relazione che andava avanti da quattro anni.

Sul fronte Striscia la Notizia, e il tapiro di dubbio gusto consegnato da Valerio Staffelli all’attrice in un momento così delicato, la vicenda rischia seriamente di spostarsi in Tribunale. Le legali dell’attrice hanno accusato il tg satirico di aver attuato “un’illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa”.

