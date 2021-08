Chiara Ferragni si mette a nudo. E’ fondamentale rivolgersi a uno psicologo quando si è in difficoltà, e lei lo fa ormai regolarmente da tre anni: "Un gesto d’amore verso me stessa” lo definisce confidandosi (se di confidenza si può parlare, di fronte a 24,6 milioni di followers) sul suo profilo Instagram.

"Ho fatto tanto lavoro su me stessa, ho cercato sempre di affrontare le mie paure e di capire pian piano la mia mente e da cosa certi meccanismi siano scaturiti. Negli ultimi tre anni mi sono poi fatta uno dei regali più grandi per capirmi: vedo uno psicologo una volta alla settimana, esperienza che consiglio a tutti”, scrive la regina delle influencer.

Che rivela: “Ho sofferto di attacchi di panico e ancora oggi, in certi momenti, di ansia. Gli attacchi di panico li avevo nel 2015 quando ero a Los Angeles e mi sentivo sola e lontana dalle persone che veramente mi amavano. Sono riuscita a superarli buttandomi a capofitto nelle mie paure, ma ogni esperienza è naturalmente diversa. Ora quando mi viene un po' di ansia (da quando sono genitore mi succede spesso), cerco di concentrarmi sul lavoro o altre esperienze e non focalizzarmi sulla stessa sensazione".

Prima era intransigente con sé stessa, ora pian piano è cambiata: “Per me è dura non essere critica con me stessa, soprattutto nei momenti in cui mi sento debole e non la solita donna felice e realizzata. Ma è importante concederci il tempo di soffrire quando viviamo il dolore. Prenderci cura della nostra salute mentale è importante".

La conclusione: "Ho affrontato una ad una le mie insicurezze e ne ho sconfitte alcune. Con altre ho imparato a convivere pacificamente. Sono molto felice della persona che sono diventata e sto diventando e penso che la me teenager, che si sentiva sola e diversa dagli altri, sarebbe molto fiera della Chiara 34enne di ora”.

(Unioneonline/L)

