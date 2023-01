L’influencer Chiara Ferragni potrebbe essere in attesa del suo terzo figlio.

Ai suoi 28 milioni di followers non è sfuggito il discorso, iniziato da Fedez durante una diretta social, sui progetti futuri che attendono i Ferragnez. Del resto l’imprenditrice digitale non ha mai nascosto il suo desiderio di avere una grande famiglia. Dopo la nascita del primo figlio, Leone, e quella della piccola Vittoria, ora potrebbe essere in arrivo un nuovo bebè.

L’ipotesi, che nel giro di poche ore ha fatto il giro del web, è nata durante una live su Instagram durante la quale il rapper ha solleticato la curiosità dei fan raccontando qualche novità in arrivo, tra cui il trasferimento in una nuova casa. «E poi anche…posso dirlo?» domanda alla moglie, che lo zittisce. «Non posso dirlo? Va bene. Ha detto che posso dirvelo dopo Sanremo». La Ferragni infatti accompagnerà Amadeus sul palco dell’Ariston in occasione della prima e ultima puntata del Festival.

Dopo le parole del marito è stata la stessa influencer a smentire la notizia, assicurando che l’annuncio tanto atteso non riguarda una gravidanza. Anche il giudice di X-Factor è corso ai ripari, ribadendo che non ci sono altri piccoli in arrivo. Ma ormai il dado è tratto: l’attesa per la rivelazione della nuova co-conduttrice è alle stelle.

(Unioneonline/v.f.)

