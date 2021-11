L’idea che vogliono dare sui social è quella di una normalissima famiglia: coccole e giochi con i bambini a casa, passeggiata al parco o gita fuori porta nel weekend. Sempre loro, (quasi) sempre tutti insieme. E apparentemente da soli: mamma Chiara Ferragni, papà Fedez e i piccoli Leone e Vittoria. Al massimo stuolo di amici e familiari, ma di rado sui loro canali social si intravedono “sconosciuti”.

E’ evidente però che non può essere così quando mamma e papà raccolgono 38 milioni di follower in due e un patrimonio milionario. Soprattutto all’aria aperta e soprattutto per i bambini, i cui volti sono tra l’altro riconoscibilissimi per le centinaia di foto e storie che ogni giorno vengono pubblicate dai loro genitori.

E così, dietro la parvenza di famiglia “come tante”, c’è una vera task force che si occupa di provvedere alla sicurezza dei Ferragnez e, in caso, alle esigenze dei bambini. Lo dimostrano gli scatti rubati dai paparazzi e pubblicati da Oggi, in cui Ferragni arriva a Parco Sempione, a Milano, a bordo di un Suv Mercedes XXL da otto, con finestrini oscurati e postazioni seggiolino e porte-enfant.

Poi si concede una camminata nel parco, con al seguito Leone (tre anni) a piedi e Vittoria (7 mesi) nel passeggino. Accanto due bodyguard che si guardano intorno per evitare molestatori e malintenzionati. E due tate, una per bambino, casomai dovessero sorgere problemi.

Tutto lascia credere che sia solo un assaggio del complicato sistema che gira intorno ai Ferragnez. Che di “normale” hanno ben poco, per quanto si sforzino a far credere il contrario.

(Unioneonline/D)

