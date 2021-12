La malattia di Charlene di Monaco non è mai esistita e la principessa si è ritirata dalla vita pubblica per ben altre motivazioni rispetto a quelle ufficiali addotte dalla Casa Reale.

E’ la clamorosa indiscrezione di Pilar Eyre sulle pagine di Lectura, tra le principale testate iberiche di gossip specializzate in vicende reali.

Charlene, sostiene la giornalista, si troverebbe a Dubai per riprendersi da un intervento di chirurgia estetica mal eseguito che le ha sfigurato il volto.

Secondo Alberto di Monaco e il Palazzo invece la principessa sarebbe ricoverata in una clinica per riprendersi mentalmente e fisicamente da una grave infezione a orecchie, naso e gola da cui è stata colpita lo scorso maggio in Sudafrica.

"La presunta malattia di Charlene di Monaco non è tale. C’è un’altra ragione dietro il suo ritiro”, sostiene la giornalista. L’intervento che l’avrebbe sfigurata sarebbe stato realizzato proprio a Dubai. Il Principato non commenta per il momento la notizia, né conferma né smentisce contribuendo ad infittire il mistero.

La moglie di Alberto di Monaco dopo aver passato diversi mesi in Sudafrica, dove a quanto riportato dal Palazzo avrebbe rischiato anche la morte, è tornata a casa, ma non si è mai fatta vedere. Pochi giorni dopo ha annunciato il ritiro dalla vita pubblica per riprendersi dalla presunta malattia.

