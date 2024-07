Una splendida villa a pochi passi da Firenze per celebrare il matrimonio fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

I due dopo sette anni insieme si sono giurati amore eterno in una cerimonia che ha commosso fino alle lacrime la sorella Belen, in veste di damigella, e che è stata immortalata in numerosi scatti postati anche sui social dai diretti interessati.

Per Cecilia capelli raccolti e un abito bianco “a sirena” con un velo lunghissimo e svolazzante e una scollatura profonda sulla schiena. A portare le fedi i figli di Belen, Luna Marì e Santiago.

La sera prima delle nozze, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno organizzato una cena intima con tutta la famiglia con tanto di serena a sorpresa cantata dall’ex gieffino alla futura consorte prima di andare a dormire.

La cena prima del matrimonio (foto da Instagram)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti durante il "Grande Fratello Vip". «Cecilia mi è piaciuta da subito ma continuava ad essere fidanzata e non capivo... Passavo molto tempo con lei e Jeremias, percepivo qualcosa, poi il fratello la richiamava all'ordine: è stato complicato...», le parole di Ignazio, figlio dell’ex campione di ciclismo anche lui visibilmente commosso alla cerimonia.

