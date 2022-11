Primo faccia a faccia in un’aula di tribunale per Francesco Totti e Ilary Blasi.

La questione sul tavolo è lo scontro sul “furto” di borse di lei – nascoste nella spa - e Rolex di lui –una preziosissima collezione di orologi: un primo episodio di quella che si annuncia una lunga e controversa divisione dei beni di lusso del mastodontico patrimonio di famiglia. Sarà il giudice Francesco Frettoni a dirimere la faccenda.

Il Capitano della Roma è difeso dallo storico avvocato Antonio Conte, dopo aver rotto con la matrimonialista Anna Maria Bernardini De Pace: “Auguro tutto il bene possibile a Francesco. A lui in tre mesi mi sono affezionata. È un uomo al quale è impossibile non volere bene”, ha detto la legale. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è invece rappresentata da Alessandro Simeone.

Andrà in scena a marzo invece la separazione giudiziale, e non consensuale come da mandato di Bernardini De Pace, che proprio per questo avrebbe lasciato l’incarico.

Sarà difficile trovare un accordo sull'affidamento dei figli Cristian, Chanel e Isabel. Per non parlare delle questioni puramente economiche, come l’assegno di mantenimento, la divisione delle case e delle auto, le quote delle loro numerose società.

L’amore tra Totti e la nuova compagna, intanto, Noemi Bocchi, sembra andare a gonfie vele: i due stanno mettendo su casa insieme. Sono stati visti mentre andavano a visitare un immobile di pregio a Roma Nord e mentre curiosavano tra gli spazi espositivi della Fiera del Mobile di Riardo.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata