Bianca Atzei mette in mostra il pancione.

La cantante di origini sarde sprizza gioia da tutti i pori mentre aspetta un bimbo assieme al suo compagno, la Iena Stefano Corti.

"Ti sento dentro di me, ogni giorno sempre più forte – il tenero messaggio rivolto al bebè -. Ti immagino e ti sogno come quando ancora esistevi solo nel mio cuore e nei miei pensieri. Scoprirai che sei stato/a il desiderio più potente della mia vita. Scoprirai che io e papà ti abbiamo voluto/a immensamente e non ci siamo mai fermati davanti agli ostacoli e la speranza ci ha uniti ancora di più. E scoprirai che grazie a te,esiste un amore che si è trasformato in qualcosa di più magico e forte tra me e il tuo papà”.

Sui social poi ha dedicato un momento di condivisione ai suoi follower. Il nome del bebè non è stato ancora scelto, ha spiegato, anche se ovviamente ci sono dei candidati in pole position. Quanto al sesso del piccolo non farà un “gender reveal party”.

Dopo la terribile esperienza dell’aborto spontaneo, un anno fa, ha scelto di non preparare la cameretta per il nuovo arrivato o la nuova arrivata: “Voglio solo godermi questi momenti, questi giorni che mi stanno dando una gioia immensa. Faccio tutto passo dopo passo”.

