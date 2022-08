Amore e sorrisi per Bianca Atzei e Stefano Corti, in dolce attesa del loro primo bebè.

In questi giorni la cantante di origine sarda si è sottoposta ad ecografia, accompagnata dal suo fidanzato “iena”.

E, nell’occasione, la coppia ha voluto condividere l’emozione con i follower, postando su Instagram una tenera foto del momento della visita. Tenera, ma anche scherzosa.

Nelle immagini, infatti, il bebè sembra fare le corna con una manina. Una posa curiosa che Corti non ha mancato di cogliere e commentare in maniera sarcastica, strappando ilarità.

"Secondo voi fa le corna per avvisarmi di qualcosa?”, recita infatti il messaggio in calce all’immagine, che ha rapidamente fatto il pieno di like.

(Unioneonline/l.f.)

