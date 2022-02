Silvio Berlusconi e Matteo Salvini a cena nel nuovo locale di Flavio Briatore, il Crazy Pizza, a Milano. L’incontro è avvenuto dopo la partita tra Milan e Udinese.

A raccontarlo è stato lo stesso Salvini a margine dell'incontro con il console generale ucraino a Milano, precisando però che non si è parlato di “argomenti seri”.

"Ieri sera – ha detto Salvini - ci siamo trovati dopo due ore di svago a vedere il Milan, non era la sede né San Siro né una pizzeria per parlare di guerra o di attività politiche. Ci siamo concessi un venerdì sera di tranquillità, il risultato del Milan non è stato il massimo".

Briatore, invece, ha postato delle storie su Instagram, dove si vedono il leader di Forza Italia e quello della Lega al tavolo, in un’atmosfera di festa, tra brindisi, urrà, musica e anche camerieri danzanti con i fuochi d’artificio.

Ad accompagnare Berlusconi nella nuova pizzeria di Briatore, in zona via Moscova, c’era anche la fidanzata Marta Fascina.

