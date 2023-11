Dopo un anno di amore, Benjamin Mascolo, 30 anni, e la fidanzata Greta Cuoghi, 20, si sono sposati con rito civile a Modena.

«Non fa parte del mondo dello spettacolo, non ha mai fatto uso di droghe, ha dei valori simili ai miei. È modenese, è una ragazza intelligente», aveva raccontato lui di lei nel podcast di Luca Casadei One more time.

L’ex del duo musicale Benji e Fede è reduce da una complicata relazione di tre anni, finita nel 2022, con l’ex star di Disney Channel Bella Thorne: «Questa volta sarà molto diverso. Con Bella c'era stata solo una promessa di matrimonio, ma c'era più preoccupazione per la festa che per altro. Stavolta non me ne importa nulla, posso anche sposarmi solo con la mia ragazza e la mia famiglia».

«Greta mi ha conosciuto in uno dei momenti più bassi della mia vita – ha detto - mi ha amato quando stavo al mio peggio, con lei vicino sono una persona migliore. Sono stato fortunato a incontrarla, una fortuna sfacciata. È dolcissima, intelligente. È più giovane, ma già la vedo come la madre dei miei figli, qualità che non ho mai ricercato in una donna prima».

Di recente Benji ha confessato di aver attraversato un periodo molto difficile: «Ha iniziato a crescere un unico desiderio: quello di autodistruggermi e sabotarmi, sentivo solo di voler sparire. Sono arrivato a non alzarmi da letto per giornate intere». Adesso finalmente la ripresa.

