Ben Affleck compra casa, mentre sembra sempre più vicina l’ufficialità del divorzio con Jennifer Lopez.

Secondo TMZ, la star di "Will Hunting - Genio ribelle" ha acquistato una villa da 20,5 milioni di dollari nel quartiere esclusivo di Pacific Palisades a Los Angeles. Un nuovo appartamento da scapolo con cinque camere da letto, cabina armadio e sei bagni.

Resta ancora in vendita il nido d’amore che aveva comprato con Lopez, la lussuosa villa di Beverly Hills che avevano acquistato un anno fa per farne la loro residenza comune: varie fonti hanno detto a Tmz che l'agente immobiliare Santiago Arena di The Agency è stato incaricato di vendere l'enorme magione pagata circa 60 milioni di dollari. Sono settimane che il matrimonio è in crisi: Ben ha lasciato la villa di Beverly Hills e, prima di comprare casa, si è trasferito in affitto nel quartiere di Brentwood dove l’ex moglie Jennifer Garner vive con i tre figli, mentre JLo starebbe cercando un'altra sistemazione.

Jen e Ben si sono sposati due anni fa a Las Vegas. È dai primi di maggio che circolano voci di una crisi, confermate quando lei si è presentata da sola al Gala del Met e poi quando ha annunciato l'addio alla tournée. Da marzo non venivano fotografati assieme con l'eccezione di quando, all'inizio di giugno, sono stati circondati dai paparazzi mentre lasciavano assieme una partita di basket di un figlio di lui a Santa Monica e, in quell'occasione, si erano scambiati un pudico bacio sulla guancia: bacio ben diverso da quello appassionato di tre anni fa al Gala del Met che aveva rivelato al mondo il riaccendersi di un'antica passione.

I due si erano conosciuti sul set del film “Amore estremo - Tough Love” del 2003 ed erano stati in coppia una prima volta tra il 2002 e il 2004 arrivando sul punto di sposarsi, ma il matrimonio era stato cancellato a soli quattro giorni dalla cerimonia, ufficiosamente a causa della «eccessiva attenzione dei media».

La postar intanto, per festeggiare i suoi 55 anni, ha organizzato un super party in stile Bridgerton. Assente Affleck, mentre era circondata da tanti amici e, come ha scritto sui social, dall’immenso amore dei suoi fan. «Ho riso, sorriso, versato qualche lacrima, e quando ho visto il cartellone a Times Square, sono rimasta completamente sopraffatta», ha scritto riferendosi agli auguri proiettati su uno schermo a New York. «Ho davvero i fan migliori e fantastici del mondo. Non potrei mai esprimere quanto sono commossa o quanto mi senta incredibilmente fortunata ad avervi tutti parte della mia vita». E ancora: «È difficile credere che abbiamo passato tutto questo tempo insieme. È buffo, mentre me ne sto seduta qui a contemplare il viaggio più straordinario mi sento ancora la stessa ragazza che inizia così piena di energia e spavalderia, così pronta ad affrontare il mondo intero fuori eppure così tenera, fragile e a volte spaventata ma sempre piena di amore dentro. Vi amo così tanto. Voglio che sappiate che siete il mio regalo più grande. Oltre alla mia famiglia e ai miei amici, mi siete sempre stati vicino nei momenti belli e nei momenti difficili. Posso sempre contare su di voi. E voglio che sappiate che potete sempre contare su di me. Grazie per la premura, la comprensione, la lealtà e soprattutto il vostro amore».

