Bebe Vio “presenta” ai follower il fidanzato Gianmarco Viscio. Una prima volta per la campionessa mondiale e europea paralimpica di scherma, anche se con il calciatore sta insieme da quasi tre anni.

I due si stanno rilassando in una location esotica, non è ben chiaro dove: «Dieci giorni in modalità aereo in un vero e proprio paradiso», si limita a dire lei.

Era già il 2022 quando Chi li paparazzò a Roma mentre bevevano in un locale, da quel momento più nulla: né foto “rubate” né ufficiali.

Viscio, 32 anni, romano, ha militato con il ruolo di difensore nel George Best Team, una squadra di Serie B di calcio a 8.

Da tempo si vocifera di un possibile matrimonio, e chissà se questa foto non sia proprio il segnale di un annuncio imminente.

