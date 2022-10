Grande festa per Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza, che hanno scelto la giornata dedicata ai nonni, il 2 ottobre, per annunciare il sesso del loro primo bebè in arrivo.

L’amica Sara Daniele ha organizzato un “baby shower” allegro e divertente, alla presenza di tanti amici, ma soprattutto dei nonni Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker e dei coniugi Cerza.

Alla festa c’erano anche le “zie” Sole e Celeste Trussardi e la ex di Eros, Marica Pellegrinelli con il nuovo compagno William Djoko.

Per la giovane coppia, una nuvola di palloncini azzurri: il nuovo arrivato sarà un maschietto.

"Il mio cuore esplode dalla felicità…”, il commento di Michelle Hunziker dai social.

Solo pochi giorni fa Aurora e Goffredo avevano scelto, in un ironico video diffuso sui social, di comunicare ufficialmente la dolce attesa. Prima di loro il settimanale “Chi” aveva spifferato la lieta novella, con un test di gravidanza effettuato in estate proprio in Sardegna.

“Tutte le foto arriveranno martedì, ma volevamo condividere quest’emozione incredibile – ha scritto Aurora sul suo profilo Instagram – prima che lo facesse qualcun altro”.

(Unioneonline/v.l.)

