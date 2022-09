Alla fine, dopo tante indiscrezioni, la conferma è arrivata dalla diretta interessata: Aurora Ramazzotti, 25 anni, ha ufficializzato la sua gravidanza.

L’annuncio in un video ironico diffuso sui social, in cui Aurora ripercorre tutte le volte in cui è stato scritto o vociferato che lei fosse in dolce attesa.

Poi a comparire è Goffredo Cerza, suo compagno e presto papà, che le porta ciambelle e cheeseburger che a lei, però, non vanno bene. Quindi Goffredo le domanda: "Ma non è che sei incinta?". E Aurora non può che rispondere: "Ma sì, amore, ma ce la fai? Guarda cosa abbiamo allestito, poi lo sa tutta Italia".

"Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare - ha scritto poi Aurora in un commento al video - Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così!". "A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene" aggiunge ancora la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, specificando che per la realizzazione del video Goffredo non è stato "maltrattato".

A rivelare la notizia della gravidanza era stato il settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini. Un gossip che era partito dalla Sardegna, quando durante l'estate Aurora e la mamma erano state sorprese in una farmacia dell’Isola mentre compravano un test di gravidanza.

