Nasce il dodicesimo bisnipote della Regina Elisabetta.

E’ una bimba, ed è la figlia di Beatrice di York (a sua volta figlia del terzogenito della sovrana, il principe Andrea) e del marito Edoardo Mapelli Mozzi.

Secondo quanto rende noto la famiglia reale, la piccola è venuta al mondo sabato sera in un’ala riservata del Chelsea and Westminster Hospital di Londra, ma solo oggi Buckingham Palace ne ha dato notizia in forma ufficiale precisando che la mamma e la piccola stanno bene: “I nonni e i bisnonni del neonato sono stati tutti informati e sono molto contenti della notizia – si legge in una nota -. La famiglia desidera ringraziare tutto il personale dell’ospedale per le loro meravigliose cure. La coppia non vede l’ora di presentare la figlia al fratello maggiore Christopher Woolf”, ossia il bimbo di tre anni che Mapelli Mozzi ha avuto dall’architetto americano Dara Huang.

Per il momento il nome della bimba non è stato reso pubblico e neanche il suo titolo nobiliare. Sempre se lo avrà, visto l’imbarazzo provocato dal principe Andrea, coinvolto suo malgrado nello scandalo sessuale legato all'amicizia con Jeffrey Epstein.

Beatrice nel 2020 ha sposato il conte Edoardo Mapelli Mozzi, immobiliarista londinese di padre aristocratico italiano (la famiglia Mapelli Mozzi ha le sue radici a Bergamo) e madre inglese. Il padre Andrea e l'ex moglie Sarah Ferguson sono da sette mesi già nonni di August, figlio della loro secondogenita Eugenie e del marito Jack Brooksbank.

