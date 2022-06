Anna Falchi torna single.

Lo sostiene il settimanale “Chi”, secondo cui la conduttrice de “I Fatti Vostri”, 50 anni lo scorso 22 aprile, e il compagno Andrea Ruggieri, parlamentare di Forza Italia e nipote di Bruno Vespa, si sono lasciati.

"La porta è sempre aperta per entrambi e se le cose non andassero... amen”, aveva ammesso qualche tempo fa a “Oggi”, lasciando intendere che le cose tra di loro non andassero proprio a gonfie vele.

Secondo “Chi” l’attrice italiana con cittadinanza finlandese, al secolo Anna Kristiina Palomäki, e Ruggieri non vivono più insieme. Fidanzati da 11 anni, per tanto tempo hanno vissuto separati. Poi la scelta della convivenza, e sarebbe stata proprio quella a rovinare tutto: “Ci sta mettendo alla prova – aveva detto Falchi -. La Famiglia del Mulino Bianco non esiste, tanto meno a casa mia. Facciamo vite diverse, con orari diversi. Non mi sono mai sentita tanto sola da quando siamo insieme. Sembra un paradosso, ma è così”.

Sposata con Stefano Ricucci dal 2005 al 2007, Anna Falchi è mamma di Alyssa, avuta dall’imprenditore Denny Montesi nel 2010. L’anno successivo l’incontro fatale con Ruggieri.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata