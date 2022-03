Anna Falchi, sulla soglia dei 50 anni (“ma ho sempre l’entusiasmo di una bambina, me ne sento quindici di meno”), conduttrice de “I fatti vostri”, torna a parlare dei suoi amori famosi, da Fiorello a Max Biaggi. E sui tradimenti enuncia la sua personale teoria: “Nessuno è immune dalle corna”. Lei, dice, ha sempre tradito “a volte per ritorsione, sono vendi-cattiva”.

Con Fiorello, dal 1994 al 1996, ci fu “una grande passione – racconta al Corriere della Sera -. In quel periodo vivevo a cento all’ora, come una vera star. Fu un’esplosione, una botta di adrenalina, eravamo sulle copertine di tutti i giornali. Non è durato molto ma è stato bello, mi ha fatto diventare donna”.

Di Max Biaggi, dal 1998 al 2000, dice: “Bravissimo ragazzo, intelligente, serio, in quel momento avevo bisogno di equilibrio e lui mi ha aiutato a crescere. Siamo ancora amici, ci sentiamo, restano i bei ricordi. Credo che se certe persone sono entrate nella mia vita è perché dovevano esserci”.

Nella sua vita un solo matrimonio, nel 2005: quello con Stefano Ricucci, l’immobiliarista poi arrestato. “Fu il periodo più bello e insieme il più brutto della mia vita. Credevo nel valore del matrimonio, nel progetto comune, mi sono ritrovata ad affrontare cose più grandi di me, in un mondo in cui ero fuori posto, non c’entravo nulla. Infangata dalle intercettazioni. Fu molto difficile uscirne. Mi chiusi a riccio. Nessuno che spendesse una parola buona per me, mi dipingevano come un’arrampicatrice sociale ambiziosa che aveva voluto accasarsi con un uomo ricco. Che poi quale donna sogna di sposare un povero”.

Ora il suo amore è Andrea Ruggieri, 46 anni, avvocato, giornalista e deputato di Forza Italia: “Ci siamo conosciuti che la mia bimba (Alyssa, 12 anni, avuta da Denny Montesi, ndr) era piccolissima e naturalmente ero concentrata su di lei. Andrea ha rispettato le mie priorità, è rimasto un passo indietro, anche se mi ha aiutato a crescerla, pur vivendo in due case separate”.

(Unioneonline/D)

