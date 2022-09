Un anno di sedute dallo psicologo per superare la fine della relazione con Massimiliano Allegri.

È la rivelazione di Ambra Angiolini, arrivata – quasi per caso – nel corso dell’ultima puntata di X Factor, il talent che vede l’attrice fra i giudici, assieme a Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi.

Il la per lanciare la frecciata all’allenatore della Juventus è stata l’esibizione sul palco di uno degli aspiranti concorrenti, che ha rivelato di avere un debole proprio per l’Angiolini.

Al termine della prova sono arrivati i giudizi, per nulla positivi. “Hai proposto una cosa già sentita, quindi per me è no – la stroncatura Dargen D’Amico – ma sappiamo che l’unico parere che ti interessa è quello di Ambra".

E qui è arrivata la rivelazione, tra il serio e il faceto, dell'attrice. Rivelazione che è anche una vera e propria frecciata al suo ex compagno Allegri: “Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto l'ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente. Volevo dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita. Per me è no".

