Nuovo amore per Ambra Angiolini.

Dopo la fine della storia con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, la conduttrice è stata paparazzata dal settimanale «Diva e Donna» a Roma con l’attore Andrea Bosca, 42 anni. Negli scatti i due si salutano alla stazione Termini, scambiandosi tenerezze e un bacio sulle labbra. Gesti che lasciano intendere che siano più che semplici amici.

Angiolini e Bosca si sarebbero conosciuti la scorsa primavera durante le riprese della fiction «Protezione civile» a Stromboli e, secondo i rumors, da allora non si sarebbero più lasciati.

L’ex ragazzina prodigio di «Non è la Rai» e l’interprete non hanno ancora ufficializzato la loro relazione e attualmente vivono in due città diverse: lei a Milano, lui nella Capitale. Sul suo profilo Instagram, però, l'attrice ha pubblicato lo scorso maggio una foto che la ritrae in barca proprio in compagnia di Bosca e della cantante Tecla Insolia: «I miei colleghi sono bellissimi!», si legge nella didascalia del post.

