Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati.

La modella e l’imprenditore, dopo otto anni di relazione e una bimba di tre, Vivienne Charlotte, si sono detti il fatidico sì a Noto.

Prima le nozze in Comune, poi la sfilata per le strade della città siciliana a bordo di una Cinquecento bianca. Infine il ricevimento in un magnifico resort a 5 stelle con vista panoramica sulla Val di Noto.

Testimone della sposa è stata Lavinia Borromeo, che li ha fatti conoscere. Tra gli ospiti Giorgio Chiellini e la moglie Carolina Bonistalli, oltre alla famiglia di John Elkann, cugino dello sposo.

Seredova, 45 anni, tra il 2001 e il 2005 è stata legata all'attore e modello Edoardo Costa. Dal 2005 al 2014 al calciatore Gianluigi Buffon, sposato nel 2011, da cui ha avuto due figli che oggi hanno 16 e 14 anni.

