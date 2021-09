Aida Yespica scoppia in lacrime in diretta tv e spiega: “Non riesco più ad avere rapporti sessuali normali”.

La showgirl venezuelana si confessa in un’intervista a Storie Italiane su Rai Uno, con Eleonora Daniele. E racconta l’episodio che le ha cambiato completamente la vita.

"Sono stata stuprata quando avevo sette anni, da allora non riesco ad avere rapporti sessuali normali. Porto sulla mia pelle le conseguenze di quell’abuso”.

"Avevo rimosso tutto – continua Aida, un fiume in piena – ma nel 2016 mi sono arrivati tutti i ricordi ascoltando una donna che aveva subito della violenza. Non c’è una medicina, e non c’è neanche giustizia”.

Il responsabile era “una persona che frequentava la mia casa, un amico di mio padre”. Di lui “non ho saputo più nulla anche perché poi sono arrivata in Italia. Ora sono passati 32 anni e vado avanti per mio figlio”.

Una ferita che non le permette di essere realmente sé stessa con i suoi partner: “Non riesco ad avere un rapporto come si deve, non è facile, la mia vita è stata strappata, mi dispiace per le persone che ho amato. E’ una cicatrice che non si chiuderà mai”.

