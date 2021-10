"Nell’ultimo anno e mezzo la mia vita è cambiata, mi sono separata da mio marito perché ha preso una direzione che non condivido e non mi appartiene. Ho cercato in tutti i modi di aiutarlo e riportarlo a gestire meglio la sua vita, ma oggi non lo riconosco più”.

In un’intervista a “Oggi” Adriana Volpe torna a parlare dell’ex coniuge, Roberto Parli, l'imprenditore da cui ha avuto la figlia Gisele.

"Ha avuto delle condotte gravi, ha problemi da risolvere, ma ritengo che la cosa migliore sia permettere a lui di risollevarsi e trovare un suo equilibrio", ha aggiunto la presentatrice, senza svelare i particolari della situazione.

Quando pensa al suo ex, la conduttrice ha rivelato di provare paura e grande fragilità: “L’ho perdonato tante volte, ma nulla è cambiato. Chiedere la separazione è stato un gesto significativo per fargli capire che se andava avanti in quel modo mi avrebbe perso”, ha spiegato.

"Oggi ho davanti una persona che non guarda al futuro come me, che è in grande difficoltà. Il mio cuore è ovattato, non riesco nemmeno a pensare cosa provo per lui. Provo rammarico per come sono andate le cose, ho paura, sono delusa. Forse la sensazione dominante è proprio la paura, e in quei momenti mi appoggio a chi mi vuole bene", ha concluso Volpe.

La storia tra l’opinionista del “Grande Fratello Vip” e l’imprenditore è durata quattordici anni. I due si sono sposati nel 2018 a Roma.

Nei mesi scorsi Parli l’aveva accusata di tradimento, condividendo una foto della moglie al fianco di un altro uomo. Volpe ha sempre negato le accuse.

(Unioneonline/F)

