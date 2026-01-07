Dolore e commozione in tutta Italia per l’ultimo saluto ai sei giovanissimi italiani morti nel tragico rogo di Capodanno nel locale “Le Constellation” della nota località sciistica svizzera di Crans-Montana.

La celebrazione dei funerali nelle città di residenza delle vittime: a Roma quello di Riccardo Minghetti, a Bologna quello di Giovanni Tamburi, a Milano Achille Barosi e Chiara Costanzo, a Lugano quello di Sofia Prosperi, la vittima più giovane, mentre per le esequie di Emanuele Galeppini è stata scelta la forma privata.

In memoria dei sei adolescenti in tutte le scuole italiane è stato osservato un minuto di silenzio. «Un modo per ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie», ha spiegato il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha partecipato alla commemorazione presso l’istitute Orsoline di San Carlo, la scuola di Milano dove studiava Achille Barosi.

(Unioneonline)

