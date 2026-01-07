Ha trascorso la notte in una sala d’aspetto dell’ospedale Niguarda di Milano Marin Jelenic, il croato di 36 anni fermato ieri sera a Desenzano del Garda (Brescia) con l’accusa di aver ucciso, il 5 gennaio a Bologna, il capotreno 34enne Alessandro Ambrosio.

A ricostruirlo sono stati gli investigatori delle Squadre mobili di Milano e di Bologna e dalla Polfer. Jelenic era arrivato a Milano alle 22.40 dopo essere stato fatto scendere da un treno a Fiorenzuola perché trovato senza biglietto e aver preso il convoglio successivo.

Le telecamere lo avevano ripreso a Milano, in piazza Duca d'Aosta, all'uscita della Stazione Centrale. Poi è salito su un tram della linea 4 a mezzanotte e un quarto per arrivare poco dopo al Niguarda.

