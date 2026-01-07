Momenti di paura oggi a Cervaro, in provincia di Frosinone, dove uno scuolabus con a bordo sette bambini delle scuole elementari si è ribaltato su un fianco. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo mentre stava affrontando una curva.

I bambini sono stati fatti uscire rompendo il vetro posteriore. Stanno bene, sono solo molto spaventati. Uno di loro, in via precauzionale, è stato portato al Pronto Soccorso di Cassino perché mostrava un piccolo livido dopo avere battuto la testa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente. I sospetti sono concentrati sulla forte discesa che potrebbe avere fatto surriscaldare i freni.

