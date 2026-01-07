A Scafati (Salerno) un bimbo di 13 mesi è stato aggredito dal cane di famiglia, un pitbull, che lo ha morso in faccia. Solo l'immediato intervento dei soccorsi ha evitato il peggio.

Il bambino è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli con una ferita alla guancia sinistra, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto dopo l’allarme sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Scafati che stanno indagando su quanto accaduto cercando di comprendere in particolare come mai il cane si sia scagliato contro il piccolo.

Il cane dopo l'aggressione è stato affidato al servizio sanitario della Asl territoriale.

