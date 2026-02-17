È stato pubblicato dalla Struttura di missione Zes l'avviso pubblico per il finanziamento di infrastrutture nelle aree industriali delle regioni Sardegna, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia.

La dotazione finanziaria, si legge in una nota, ammonta a 300 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 (FSC), ed è indirizzata a finanziare investimenti volti a migliorare la viabilità, le infrastrutture e i servizi pubblici delle aree industriali, produttive e artigianali del Mezzogiorno.

I beneficiari sono i Comuni con più di 5.000 abitanti dotati di aree PIP (Piani per Insediamenti Produttivi) e i Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

«La misura è in linea con la visione strategica del Governo Meloni che punta a consolidare lo sviluppo economico del Mezzogiorno, a rilanciare la competitività territoriale e ad attrarre investimenti», spiega il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega al Sud, Luigi Sbarra.

«Di particolare rilievo - evidenzia Sbarra - è la scelta di erogare il finanziamento nella forma del contributo a fondo perduto, uno strumento che garantisce certezza delle risorse e tempestività degli interventi, consentendo agli enti beneficiari di programmare e realizzare le opere con maggiore efficacia e rapidità». «La condotta politica di questo Governo - conclude Sbarra - è di trasformare le risorse pubbliche in investimenti strategici, capaci di generare crescita duratura, lavoro e sviluppo per le comunità e per le future generazioni».

(Unioneonline/l.f.)

