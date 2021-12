Un voucher da 3.500 euro messo a disposizione dei disoccupati sardi per poter conseguire la patente per la guida di bus e camion.

Si tratta di una delle misure disposte dall'assessorato del Lavoro della Regione per favorire l'occupazione e creare nuove opportunità attraverso percorsi formativi mirati.

La Giunta ha dato il suo ok alle disposizioni attuative per l'esecuzione degli interventi rivolti al conseguimento delle patenti C e CQC, D e CQC, consentendo quindi l'avvio dell'intervento.

"Con questa misura facciamo realmente incontrare domanda e offerta, dando una risposta concreta al fabbisogno delle aziende di trasporto e logistica e offrendo nuove possibilità formative a chi in questo momento non ha un lavoro stabile", ha dichiarato l'assessore Alessandra Zedda.

Gli aiuti verranno assegnati dopo un apposito avviso pubblico emanato dall'Aspal, rivolto ai disoccupati e alle disoccupate in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Il provvedimento riguarda anche i soggetti disoccupati che, pur essendo già in possesso delle patenti in oggetto, non hanno potuto procedere al rinnovo a causa delle contingenti situazioni socio-economiche causate dalla pandemia da Covid-19.

L'Aspal provvederà a coinvolgere Unioncamere Sardegna, che si farà carico, attraverso le camere di commercio competenti, di individuare i soggetti che dovranno fornire i percorsi formativi per il conseguimento delle patenti o degli eventuali rinnovi.

Sarà compito delle camere di commercio a erogare il voucher assegnato ai beneficiari, liquidando il relativo importo direttamente al soggetto che ha fornito l'attività formativa al termine del percorso e dopo il conseguimento della patente.

(Unioneonline/F)

