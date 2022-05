Tornano i collegamenti degli aeroporti sardi con lo scalo di Ancona-Falconara Marittima. Volotea ripristina da venerdì 27 maggio i voli Ancona-Cagliari e Ancona-Olbia.

Il collegamento con il capoluogo ha due frequenze settimanali, mercoledì e sabato, quello con l’aeroporto Costa Smeralda ne ha tre, martedì, mercoledì e venerdì.

La riattivazione dei voli da Ancona, sottolinea Volotea, “riconferma l'impegno nell'offrire collegamenti comodi, veloci e diretti dai principali aeroporti verso la Sardegna e, allo stesso tempo, punta a sostenere la ripresa del comparto turistico, traino fondamentale per la ripresa economica dell'Italia”.

In estate la compagnia opererà con 41 aerei, 5 in più rispetto ai 36 dell’estate 2019. E aumenterà la capacità di posti rispetto al 2019: prevede di trasportare tra i 9 e i 9,5 milioni di passeggeri quest’anno, circa il 32% in più rispetto al record registrato nel 2019, quando ne furono trasportati 7,6 milioni.

(Unioneonline/L)

