In attesa di capire se Volotea parteciperà alla gara-ponte per i voli estivi in continuità territoriale da e per la Sardegna, la compagnia aerea low cost spagnola punta di nuovo sull'Italia e, per i prossimi 12 mesi, con oltre 4,5 milioni di posti (+18% vs 2019) messi in vendita.

Dopo avere trasportato ben 3 milioni di passeggeri, Volotea ha in programma di lanciare 15 nuove rotte e di operare circa 27.500 voli con l'84% della sua offerta dedicata alle tratte da e per le isole.

NODO CONTINUITÀ – Nell'ottobre 2021 Volotea si è aggiudicata il bando di gara per la gestione sino a maggio dei voli in continuità territoriale da e per la Sardegna, ma la gara potrebbe essere messa in discussione dalla decisione del Tar di Cagliari sui ricorsi presentati per il primo bando pubblicato dalla Regione e non assegnato alle due partecipanti - Volotea e Ita - per mancanza di requisiti. La stessa compagnia aerea low-cost e Ita avevano subito contestato l'esclusione rivolgendosi ai giudici amministrativi che stanno materialmente scrivendo le sentenze.

Alcune decisioni sono già stette prese: l'ex Alitalia per le tratte tra Alghero e Olbia e Roma e Milano e il collegamento tra Cagliari e Milano, ha presentato un'istanza di rinuncia e il Tar ha dichiarato improcedibili i ricorsi "per sopravvenuto difetto di interesse". Per Ita resta, dunque, solo in piedi il ricorso sulla tratta Cagliari-Roma, mentre per Volotea tutti quelli presentati.

Nel frattempo proprio il vettore low cost ricorda che durante lo scorso mese è sceso in pista con un totale di 1.133 voli da e per la Sardegna, totalizzando un tasso di puntualità (OTP15) pari al 92,7% nelle sue 3 basi sarde: "ciò significa che 1.051 voli su 1.133 sono stati operati con la massima puntualità".

"Ci auguriamo che, a partire da Pasqua, il settore possa iniziare a superare gli effetti della quinta ondata e che ci sia una graduale crescita della domanda fino alla stagione estiva, da aprile a ottobre, quando stimiamo di operare con il 41% di capacità in più rispetto al 2019", ha commentato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata