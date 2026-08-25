Essilux, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichiLa decisione dell’imprenditore, figlio del fondatore del colosso, presa per «dedicarsi a nuovi progetti». Ma non mancano le stoccate all’azienda
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Leonardo Maria Del Vecchio ha deciso di lasciare tutti gli incarichi ricoperti in EssilorLuxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. La conferma arriva da un portavoce aziendale.
«Ringraziamo Leonardo Maria per aver contribuito alla crescita del gruppo e alla realizzazione della visione strategica voluta dal padre. Gli auguriamo uguale successo nella sua nuova avventura», ha fatto sapere la società.
Il figlio del fondatore, riporta Milano Finanza, avrebbe annunciato il passo indietro dalle cariche di presidente di Ray Ban e di chief strategy officer in una lettera all’ad Francesco Milleri, lamentando, tra l’altro, di una gestione aziendale «distante, impersonale e troppo lontana dalle persone» rispetto al passato.
(Unioneonline)