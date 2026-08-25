Una cooperativa, tre settori di attività, un’unica visione di filiera. È questa la storia che Produttori Arborea porterà su Rai 1 sabato 29 agosto alle 11:30: sarà protagonista di uno spazio all’interno della trasmissione “Azzurro – Storie di Mare”.

Il racconto televisivo permetterà di conoscere più da vicino una realtà cooperativa che opera attraverso tre distinti settori, rappresentati dai brand Primoverde, Rossopregio e Meridoro: il comparto ortofrutticolo, quello dell’allevamento e quello della produzione di mangimi e punti vendita agrozootecnici.

Tre ambiti diversi, con competenze e caratteristiche proprie, che fanno capo a una stessa realtà e che insieme compongono un modello di filiera articolato e integrato.

Primoverde rappresenta il settore ortofrutticolo della Cooperativa, che porta in tavola dei consumatori prodotti a filiera corta. Rossopregio identifica il settore dell’allevamento, con il proprio centro di allevamento. Meridoro, infine, rappresenta il settore della produzione e distribuzione di mangimi, attraverso il proprio mangimificio e i punti vendita agrozootecnici. È proprio questa articolazione a rendere la partecipazione ad “Azzurro – Storie di Mare” un’occasione significativa per raccontare Produttori Arborea: non soltanto attraverso i singoli prodotti e le singole attività, ma attraverso una visione complessiva che mette in relazione agricoltura, allevamento e alimentazione animale.

«Essere raccontati su Rai 1 rappresenta per noi un’importante occasione per far conoscere una realtà che nasce dalla cooperazione e che nel tempo ha saputo svilupparsi mantenendo ben saldo il rapporto con il territorio e con i propri soci. I tre settori nei quali operiamo, rappresentati da Primoverde, Rossopregio e Meridoro, sono espressione della nostra capacità di diversificare e, allo stesso tempo, di costruire una visione comune. È questo il valore che vogliamo condividere con il pubblico», dichiara Walter Mureddu, presidente di Produttori Arborea. «La nostra organizzazione è il risultato di un percorso che ci ha portato a sviluppare competenze in tre settori distinti, ma complementari. L’ortofrutta con Primoverde, l’allevamento con Rossopregio e la produzione e distribuzione di mangimi con Meridoro rappresentano tre pilastri della nostra attività. Raccontarli significa raccontare la capacità della Cooperativa di presidiare ambiti diversi e di mettere a sistema competenze, persone e risorse per creare valore lungo la filiera», dichiara Marco Peterle, direttore generale di Produttori Arborea.

«Al centro di questo percorso rimane il lavoro delle persone che, nei diversi settori, contribuiscono quotidianamente alla crescita della Cooperativa. La forza di una filiera non è fatta soltanto di strutture, prodotti e processi: è fatta soprattutto di persone. I nostri soci, i produttori, gli allevatori e tutti i collaboratori rappresentano il patrimonio di esperienza e competenze sul quale si fondano i nostri tre brand. Questa puntata ci offre l’opportunità di mostrarne una parte e di raccontare il lavoro che ogni giorno rende concreta la nostra idea di cooperazione», dichiara invece Alberto Lelli, vice direttore generale di Produttori Arborea. La partecipazione ad “Azzurro – Storie di Mare” rappresenta così un’occasione per portare all’attenzione del pubblico nazionale una parte significativa della realtà di Produttori Arborea e del lavoro quotidiano che si sviluppa nei suoi tre settori di attività.

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